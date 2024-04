WRC: Evans e Neuville sbagliano, Ogier ringrazia e vince il Rally di Croazia

Si è sempre mantenuto a debita distanza, aspettando in un errore di chi gli stava davanti. E, alla fine, ha avuto ragione Sebastien Ogier: il francese, 8 volte campione del mondo, ha centrato la vittoria numero 59 della sua fantastica carriera imponendosi al Rally di Croazia, quarta prova del Mondiale WRC. Una gara costante, quella del transalpino della Toyota, che ha trovato il “lieto fine” negli ultimi chilometri. Tutto questo per gli errori – fatali – dei primi due della classe, Elfyn Evans e Thierry Neuville: il britannico, compagno di squadra di Ogier, è finito in testacoda nel corso della 18^ prova speciale e si è dovuto accontentare di un secondo posto che significa doppietta Toyota ma anche punti preziosi persi in ottica classifica iridati. Stesso rammarico per Neuville: il belga della Hyundai, sempre in testa al rally e capace di conquistare 9 prove speciali, ha colpito un albero nello stesso tratto dove ha sbagliato Evans ed è scivolato fino alla terza posizione, perdendo l'opportunità di concedere il bis nel Mondiale dopo il successo al Monte-Carlo. Grazie alle prime due tappe, però, Neuville ha comunque portato a casa 19 punti: sono 86 ora nella generale, contro gli 80 di Evans. In top3 resta Adrien Fourmaux con la Ford – addirittura 16° in Croazia – ma vincitore della Power Stage. Dal 9 al 12 maggio il WRC sarà protagonista in Portogallo per il quinto appuntamento.