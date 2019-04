Ieri a Cervia è iniziato il campionato regionale AICS. Per il San Marino sono scese in pista, nella categoria ragazzi master del 2006, Alessia Monaldini e Michaela Romana Righi. Le sammarinesi hanno affrontato altre 38 atlete della regione Emilia Romagna sfoderando le loro capacità ed eseguendo ottimi dischi. Michaela ha ottenuto l'ottava posizione e Alessia la quindicesima in classifica generale. I risultati ottenuti sono stati resi possibili per la preparazione ottenuta grazie ad una pista di allenamento di dimensioni maggiori.

Nel fine settimana del 4 e 5 Maggio saranno Elisa Benedettini, Clarissa Baiocchi e Alice Canarezza ad affrontare le avversarie sulla pista del San Giovanni in Persiceto.