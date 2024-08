Al Grand Prix Compak assegnati i titoli sammarinesi e italiani di specialità

Allo stand di tiro a volo a La Citrulla si è svolto l'undicesimo Grand Prix Compak 2024, valevole anche per il Campionato Sammarinese di disciplina. Il titolo biancazzurro è stato conquistato da Denis Giardi grazie al punteggio di 70 piattelli centrati su 75, mentre il vincitore assoluto del Grand Prix è Luca Romagnoli con 73/75. Numerose le categorie impegnate e i vincitori: Simone Leardini trionfa nell'Eccellenza; per Denis Giardi vittoria anche in Prima Categoria, mentre in Seconda è gioia per Christian Costa. In Terza Categoria sale sul gradino più alto del podio Mauro Grandoni, nei Senior invece Luigi Matteoni. Nei Junior si mette davanti tutti Alessandro Ceccaroni, Corrado Guerra è il vincitore nei Veterani e nei Master Renato Casadei.

Sono stati assegnati anche i titoli italiani di categoria, questi i vincitori: Luca Romagnoli (Eccellenza), Alessandro Bartolini (Prima Categoria), Flavio Bassi (Seconda Categoria), Massimo Righi (Terza Categoria), Stefano Battistini (Senior), Davide Spadazzi (Junior), Valentina Guidi (Lady), Salvatore Valentini (Veterani), Alvaro Leardini (Master).