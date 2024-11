Al Multieventi Sport Domus il campionato del mondo di Danza Sportiva Amatori

l'intervista a Bruno Molea ed Elia Rinaldi

Patrocinato dalla Confederazione Internazionale Sport Amatori (CSIT), dalla Segreteria di Stato per il Turismo, e dalla Segreteria di Stato per lo Sport, organizzato dalla San Marino Welcome. Da oggi fino a domenica si sfideranno 360 coppie provenienti da 40 paesi diversi. In programma ci sono 3 tipi di gare: le danze standard, che includono valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox e quick step; le danze latino-americane, tra cui Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive; e infine una terza gara che comprende tutti e dieci i balli.

Davide Cacciari, Commissario Tecnico della Federazione di Danza Sportiva del CSIT, ha enfatizzato l’attrattiva che San Marino esercita come sede di questo evento. L’importanza di questi campionati è sottolineata non solo dalle discipline di danza eseguite al meglio da parte di coppie di tutte le età e buon livello, ma anche dagli stimati giudici, dai campioni del passato e dagli insegnanti esperti nel mondo della danza sportiva che circondano la pista da ballo per ammirare e incoraggiare i ballerini vestiti con i loro abiti più raffinati, arricchendo ancora di più il sentimento di grandezza a cui aspirano gli stessi concorrenti

Nel servizio l'intervista a Bruno Molea Presidente CSIT Elia Rinaldi Segreteria Turismo