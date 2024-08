Alle Olimpiadi è il giorno di Myles Amine Mularoni

Tutto è pronto all’Arena Champ de Mars nella capitale francese per le gare di lotta che vedranno protagonista Myles Amine Mularoni, atteso sul tatami dalle ore 11. Il lottatore biancazzurro, medaglia di bronzo a Tokyo nel 2021 nella categoria -86kg, affronterà per gli ottavi di finale il ventinovenne ucraino Vasyl Mykhailov, 175 centimetri, numero 26 del ranking mondiale. Ha rappresentato l’Ucraina ai Giochi Olimpici in Giappone nel 2021, con l'eliminazione agli ottavi contro l'azero Turan Bayramov. Si è laureato campione continentale agli Europei di Zagabria nel 2023. Ai Mondiali di Belgrado 2023 ha vinto il bronzo nella categoria -79kg.

Il vincitore affronterà il vincente dell’altra sfida tra il ventiseienne azero Osman Nurmagomedov e il trentunenne Baasanjargal Byambasuren della Mongolia, ricordando che è previsto anche un meccanismo di ripescaggio. Il ventisettenne sammarinese che vive a Detroit negli Stati Uniti cerca, da numero 4 del ranking, una medaglia ripensando all’impresa di Tokyo.