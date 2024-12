Anno d'oro per l'atletica sammarinese

Quello che sta per concludersi è stato uno degli anni più ricchi dell'atletica sammarinese sul piano delle partecipazioni a eventi internazionali e sui risultati. Una squadra forte, ma soprattutto unita, che si conferma in ogni occasione.

"L'atletica è principalmente individuale, - ha ricordato Andrea Ercolani Volta - però negli ultimi anni siamo riusciti a creare un bellissimo gruppo di atleti che vanno d'accordo, lavorano insieme e infatti lo si è visto nei risultati che negli ultimi anni, sia ai Giochi dei Piccoli Stati che in manifestazioni comunque a livello più individuale, abbiamo ottenuto"

Un grande lavoro, quello delle società affiliate, che con impegno organizzano e partecipano a eventi di grande livello con i propri tesserati. Società attente a valorizzare il presente guardando al futuro.

"I club che sono affiliati alla federazione hanno lavorato molto bene - ha detto il presidente Mauro Santi - e hanno generato vivai che, oltre ad avere una gran quantità, hanno puntato anche a migliorare la qualità, quindi a lavorare con tecnici preparati e far elevare il livello nell'atletica sanmarinese"



Una serata nella quale sono stati ripercorsi i successi della stagione alla presenza delle istituzioni sportive e politiche sammarinesi. Dai record individuali di Alessandra Gasparelli, Francesco Sansovini, Probo Benvenuti, alle medaglie conquistate a: Europei Piccoli Stati, campionati del mediterraneo under 23 e Acqua Walking, fino al titoli sammarinesi a squadre dell'Olimpus San Marino. Risultati che fanno ben sperare e che confermano la qualità di San Marino così come l'ottimo lavoro dei suoi atleti più esperti che accompagnano i giovani verso nuovi successi per San Marino.

"Sicuramente motivarli e farli capire che niente è scontato, - ha sottolineato Martina Muraccini - che i risultati vanno sudati, motivarli, aiutarli e starli vicino nei momenti sia di gioia che di difficoltà"