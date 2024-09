Biancazzurri a Creta per i Campionati Europei di beach tennis

Si apriranno domani ad Heraklion, nell’isola di Creta, i Campionati Europei di beach tennis, che vedranno in campo la Nazionale biancazzurra. Sono volati in Grecia, insieme al capitano Stefano Pazzini, gli atleti Nicolò Bombini, Marika Colonna, Alvise Galli e Alice Grandi, che scenderanno in campo nel tabellone maschile, femminile e in quello misto.

Da segnalare il rientro in Nazionale di Bombini dopo tre anni di assenza, mentre Galli e la Grandi sono reduci da qualche problema fisico. L’appuntamento, dunque, servirà soprattutto a ritrovare confidenza con il campo e con le competizioni internazionali, ma l’obiettivo resta sempre quello di figurare al meglio. Nel tardo pomeriggio di oggi verranno sorteggiati i tabelloni che definiranno i primi match in programma nella giornata di domani.