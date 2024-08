Bindi: “Primo obiettivo raggiunto, ora concentriamoci sulla finale”

Nel video l'intervista al Coach del San Marino Baseball Doriano Bindi

Temperature bollenti in questi giorni che raggiungono livelli insopportabili con i i ragazzi del San Marino Baseball in perfetto stile partita anche in allenamento. Alle spalle la serie con Bologna il batti e corri del Titano è in attesa di conoscere l'avversario che contenderà lo scudetto ai sammarinesi. Parma sembrava favorito dopo aver portato la serie sul 3-0, Macerata ha avuto la forza di rimontare nelle ultime due gare riportandosi sul 3-2. Tutto rinviato a domani sera dunque quando, in Emilia, Parma avrà il terzo match point per conquistare l'ultimo atto. Per la sesta volta sarà finale. San Marino continua a rimanere in pianta stabile nel gotha del baseball italiano e andrà a caccia del settimo scudetto della sua storia.

Nel video l'intervista al Coach del San Marino Baseball Doriano Bindi