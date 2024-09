Celebrata la giornata Fair Play a San Marino

La Giornata Mondiale Fair Play si conferma manifestazione molto partecipato. La settima edizione dell'evento sammarinese è stata arricchita dalla presenza del presidente del Movimento Europeo del Fair-Play Philippe Housiaux che ha aperto i lavori con il presidente del Comitato Sammarinese Gian Battista Silvagni. Gli interventi di Sergio Luconi e Luca Venturelli hanno catturato l'attenzione dei presenti per la profondità e la sensibilità dei temi toccati. Dopo l'esibizione di Gigliana Flore, in arte Gilly, che ha presentato anche i suoi due libri, l'evento ha raggiunto il momento più importante con la cerimonia di premiazione delle diverse categorie con i riconoscimenti Fair Play 2024.

Sono stati in totale 28 i protagonisti dello sport e della società civile ai quali sono sono stati consegnati i premi per la condotta ispirata all'etica e ai principi del Fair Play. Alla presenze del testimonial sammarinese Massimo Bonini consegnati anche il San Marino International Fair Play Passport. La giornata è stata arricchita anche da eventi collaterali, come l'incontro tra il Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani e il presidente Philippe Housiaux e la partita di calcio amichevole tra le squadri giovanili del San Giorgio Prato e la Serravalle Academy.