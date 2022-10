Chiuso l’84° Congresso AIPS, appuntamento a Seul

Concluso a Roma l’84° edizione del Congresso dell’Associazione Internazionale Stampa Sportiva. Tra i 110 paesi partecipanti anche San Marino rappresentato dal presidente dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva Elia Gorini e dal delegato Matteo Pascucci. Il Congresso 2022 è coinciso anche con i rinnovi delle cariche in seno all’AIPS e AIPS Europa. Gianni Merlo, candidato unico, è stato confermato presidente per acclamazione per il quinto mandato consecutivo; conferma anche per il maltese Charles Camenzuli al vertice di AIPS Europa.

Tra i temi affrontati nel corso dei lavori nella Capitale italiana il dibatto sulla disuguaglianza di genere nel giornalismo sportivo e lo sviluppo del calcio femminile. Il Congresso era stato aperto dall’incontro con il presidente della UEFA Aleksander Čeferin, che ha annunciato la sua ricandidatura al vertice della confederazione europea.

“La partecipazione ai Congressi internazionali rappresenta per San Marino e la nostra Associazione, ha detto il presidente Elia Gorini, un grande momento di crescita e confronto.”

Passaggio della bandiera di AIPS a Hee Dong Yung, presidente della stampa sportiva coreana che ospiterà l’85° Congresso nel 2023.