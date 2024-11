Ciclismo, Baldiserra su Andorra 2025: "Andiamo per fare bella figura, una medaglia ci può stare"

Nel video l'intervista

Si avvicinano i Giochi dei Piccoli Stati di Andorra e il presidente della FederCiclismo Valter Baldiserra parla degli obiettivi dei suoi: "Abbiamo già iniziato la preparazione e attualmente una decina di atleti, sono presenti sia la mountain bike che la strada. Per il femminile, abbiamo due ragazze che si stanno preparando, speriamo di essere all'altezza della situazione perché dopo San Marino 2017 la nostra specialità non è più stata presente, quindi siamo ancora i campioni uscenti. Dobbiamo capire che i nostri sono amatori, mentre andiamo a scontrarci con Lussemburgo che è una nazionale forte, così come lo sono la stessa Cipro, nella mountain bike, e Monaco. Noi ce la mettiamo tutta e i nostri ragazzi hanno sempre dato il meglio di loro, tanto che abbiamo portato a casa anche delle medaglie. Stavolta, se non la più ambita, una medaglia ci potrebbe stare, ma più che altro cerchiamo di far bella figura".