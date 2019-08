Comics Run, Michele Agostini fa poker

Comics Run

Spara ragnatele a tutto spiano Michele Agostini che col suo 4° successo in altrettante edizioni si conferma assoluto dominatore della Comics Run San Marino. Stavolta è il ragno di Spiderman a campeggiare sulla maglietta del supereroe della corsa a fumetti, che negli anni scorsi era già stato Capitan America, Flash e Superman: poteri diversi, risultato identico. Agostini chiude in 30' 21”, staccando Enrico Benedetti e Fabio Perazzini di 8” e 19”. Tra le donne Luana Leardini fa il vuoto e bissa la vittoria del 2017: per lei 36' 58”, oltre 2' in meno delle compagne di podio Martina Pedrotti e Fausta Borghesi.



Oltre 250 invece gli iscritti alla podistica che si snoda lungo gli scorci del centro storico apparsi nella serie animata di Lupin III. E allo sparo del via è proprio il ladro gentiluomo a far da lepre ai partecipanti insieme alla sua gang e all'eterno rivale Zenigata, per una volta inseguito e non inseguitore. 4 km di percorso – due giri per la competitiva e uno per Corporate Run e amatori – che passa attraverso i vicoli di Città e s'arrampica sul sentiero delle Torri, con arrivo e partenza in Piazza della Libertà. Salite ripide e slalom tra curiosi, tifosi e maschere, alcune inoffensive e altre, come Joker, in vena di tiro all'atleta. A tirare il gruppo invece è un crossover Marvel/DC, con Batman Lorenzo Bugli a dare il ritmo all'Uomo Ragno Agostini. A Bugli però basta il primo giro per far vincere alla sua Bat-Titano la Corporate Run, dopodiché Agostini ringrazia per la compagnia e prosegue per un secondo giro di fuga solitaria verso il personalissimo poker di Comics Run.