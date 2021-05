Europei di Budapest: Casadei non si migliora nei 200 rana

Ai Campionati Europei di Nuoto in svolgimento a Budapest è stato nuovamente il giorno di Giacomo Casadei. Il sammarinese, dopo la buona prova nei 100 metri rana, non è riuscito a migliorarsi nei 200 fermando il cronometro sul 2:24.28, nuotando un secondo sopra il suo personale. Casadei ora tornerà in vasca venerdì per i 50 rana e, nella stessa mattinata, Loris Bianchi affronterà gli 800 stile libero. Domani, invece, toccherà ad Arianna Valloni nelle batterie dei 1500 stile libero femminile.

“Giacomo è sceso in vasca debilitato fisicamente a causa di un virus intestinale che non lo ha fatto dormire questa notte" – commenta il tecnico Luca Corsetti - "Ha gareggiato al di sotto del suo potenziale, nuotando un secondo sopra il suo personale nei 200 rana. Peccato perché se non avesse avuto questo problema avrebbe avuto tutte le carte in regola per ottenere un tempo decisamente inferiore”.