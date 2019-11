Fair Play, Costantini: "Davvero onorato del Premio alla Carriera"

Massimo Costantini

In occasione della Giornata Mondiale Fair Play, l'ex pongista azzurro Massimo Costantini si è aggiudicato il Premio Alla Carriera. "Sono davvero onorato - ha detto - con San Marino c'è sempre stato un legame speciale. Incontro spesso i vostri pongisti nelle gare internazionali: stanno facendo un ottimo lavoro, sono cresciuti molto e faccio il tifo per loro. I momenti più belli della mia carriera? La partecipazione a Seul '88 e il Premio Internazionale di Miglior Coach per i risultati ottenuti con l'India".