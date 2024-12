Giardi: "Il mio augurio è che i candidati possano avanzare idee e soluzioni per la crescita ulteriore del movimento sportivo"

Gian Primo Giardi (Presidente Cons): "Il 2024 ci ha riservato tantissime soddisfazioni. Abbiamo un campione del mondo, abbiamo titoli europei, una competizione ai giochi olimpici da parte dei nostri atleti fantastica e assolutamente all'altezza. Credo che lo stato di salute dello sport sia assolutamente positivo e possa guardare al futuro con grandi ambizioni. Il 2025 si aprirà con il Festival Giovanile Invernale in Georgia per proseguire poi con l'appuntamento dei Giochi dei Piccoli Stati nel 2025 a maggio in quel di Andorra per la terza edizione, dove veniamo da Malta che abbiamo fatto sicuramente una prestazione positiva con le 22 medaglie I Giochi dei Piccoli Stati sono importantissimi per il nostro movimento sportivo, sono le nostre Olimpiadi, dobbiamo far sì che queste possono progredire e crescere anche nel prossimo futuro. Abbiamo dalla nostra il supporto dei Comitati Olimpici europei e anche del CIO. I giochi europei non si sovrappongono e quindi sicuramente sono un'ulteriore possibilità di competizione per i nostri atleti".

Presidente, a marzo ci saranno le elezioni. Lei si augura continuità in quello che è stato fatto?

"Mi auguro che tutti i candidati, tutti quelli che avranno l'onore e l'onore di rappresentare San Marino, possano rispettare quelli che sono i valori olimpici e in questo contesto avanzare proposte idee e soluzioni. Perché è importante per la crescita ulteriore di un movimento che da 65 anni garantisce la gloria ed è un buon ambasciatore della Repubblica di San Marino".