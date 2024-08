Giovedì l'esordio di Myles Amine Mularoni a Parigi. Il sorteggio alla vigilia

Sta rifinendo la preparazione Myles Amine Mularoni che giovedì 8 agosto dalle ore 11 scenderà sul tatami dell’Arena Champ de Mars, dove le sfide nella corsa al podio proseguiranno anche l’indomani. Il lottatore biancazzurro conoscerà il suo avversario della categoria -86kg mercoledì 7 agosto alle 14, con la formazione del tabellone che segnerà la strada verso le medaglie. Il ventisettenne sammarinese che vive negli Stati Uniti si presenta a Parigi con la medaglia di bronzo conquistata nel 2021 a Tokyo, nella sua prima Olimpiade, quando salì sul podio insieme al campione David Morris Taylor (Stati Uniti, stavolta non ci sarà), Hassan Yazdani (Iran) e Artur Najfonov (Roc, delegazione russa).

Nel lungo percorso, che l’ha visto qualificarsi con il terzo posto conquistato ai Mondiali nel settembre 2023, è stato affiancato dal tecnico Sergey Beloglazov che l’ha seguito anche nell’argento agli Europei di Bucarest 2024 dopo il bronzo ai Giochi Olimpici di Minsk 2019, l’oro e l’argento agli Europei di Budapest 2022 e Zagabria 2023, l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2022.

«Sto bene e sono carico - dice Myles Amine Mularoni -, è stata fatta un’ottima preparazione. Abbiamo lavorato davvero tanto, oggi sono più maturo e so anche che sarà un’Olimpiade completamente diversa da quella di Tokyo. Sono pronto a dare il meglio di me stesso per puntare al massimo».

Gian Primo Giardi, presidente del CONS, spinge il lottatore verso il sogno: «Il nostro Myles è sempre molto determinato e si sta impegnando fortemente per presentarsi nelle migliori condizioni. Ha dimostrato in ogni competizione il suo valore. Le prime posizioni nel ranking mondiale confermano lo spessore dell'atleta e il livello che ha raggiunto per competere tra i campioni della categoria. Lo aspettiamo e facciamo il tifo».

Questa mattina riunione di presentazione dei prossimi Giochi Olimpici Los Angeles 2028, alla quale hanno partecipato il capo missione Christian Forcellini e il vice capo missione Anna Lisa Ciavatta. Le olimpiadi americane si svolgeranno dal 14 luglio al 30 luglio con l’anticipazione dei tempi rispetto al solito. L’anno prossimo verrà stilato il calendario delle gare, che vedono l’introduzione di 6 discipline: lacrosse, soft softball, cricket, baseball, squash e flag football. Queste discipline si aggiungono a quelle sempre presenti e alle 3 che sono state introdotte a Parigi (skateboarding, climbing, Bmx).