Il Cons a sostegno della campagna vaccinale

“Io ci metto la spalla, io mi vaccino”. Così recita la campagna di sensibilizzazione che sarà lanciata in questi giorni sui canali social del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e che vedrà coinvolti diversi atleti, tecnici, dirigenti del movimento sportivo sammarinese e i membri del Comitato Organizzatore dei Giochi San Marino 2017 (nella foto). Accogliendo l’invito del Comitato Olimpico Internazionale che sprona le organizzazioni sportive di tutto il mondo a promuovere la vaccinazione dei propri atleti, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Tokyo, il CONS ha deciso di scendere in campo, convinto che una vera ripartenza dello sport sia possibile solo attraverso una larga immunizzazione della cittadinanza. “Non vediamo l’ora di poter tornare a fare sport come abbiamo sempre fatto – spiega il presidente del Cons Gian Primo Giardi -, senza limitazioni e davanti ad un pubblico che possa applaudire ed incitare gli atleti. Lo sport vive di emozioni e genera emozioni: affinché si possa tornare a questa condizione è necessario vincere la battaglia contro la pandemia. La vaccinazione ci offre un aiuto fondamentale in questa direzione, per tornare a fare sport in piena sicurezza e per tornare ad organizzare i grandi eventi sportivi”.