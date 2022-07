Il Nuoto chiude il programma di Orano

Nuotatori protagonisti a Orano, l'ultimo giorno di gare dei Giochi del Mediterraneo è tutto per loro. Il primo chiamato alla competizione è Alessandro Rebosio che saluta Orano con i 100 Farfalla. Per lui un tempo di 57''09 non i linea con i suoi minimi, crono che comunque gli consente di tenere tre atleti dietro e chiudere al sedicesimo posto assoluto la sua prima esperienza internazionale con la nazionale maggiore. Dopo di lui il programma prevedeva i 200 Stile interpretati da Loris Bianchi. Il suo 1'54''94 è il miglior tempo stagionale e gli consente di piazzarsi al quattordicesimo posto assoluto qui ad Orano. Anche per Loris, come per Alessandro, c'è tanto di buono in un risultato da considerare come base su cui lavorare per il futuro. Lo stesso farà Giacomo Casadei ultimo biancazzurro di questa edizione con i 100 Rana. Il tempo di 1'04'52'' è vicino al record sammarinese da lui stesso detenuto. E per tutti ci sono applausi e auspici. Una squadra così giovane ad Orano doveva essenzialmente fare esperienza. E l'atteggiamento col quale i ragazzi hanno affrontato le gare fa già pensare al prossimo step, ad un salto di qualità che lontano non è.