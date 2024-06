Ilaria Ceccaroni fa il "personale" nei 50 Stile

Ilaria Ceccaroni ha chiuso alla grande la sua prima esperienza ai Campionati Europei di Nuoto. Questa mattina la giovanissima biancazzurra ha nuotato i 50 stile in 27''56 realizzando il nuovo personale. Per quanto riguarda le altre gare da segnalare la doppietta ungherese con Milak Kos su Humber Kos nei 100 farfalla, l'irlandese Danielle Hill vince i 50 dorso, il bulgaro Epitrop 2'09''45 nei 200 delfino. Sempre per il nuoto un altro sammarinese, Giacomo Casadei fa 1'03''42 nei 100 rana al trofeo Sette Colli di Roma.