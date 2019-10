La finale del Trap donne in diretta su San Marino RTV

La Coppa del Mondo del Tiro a Volo è al gran finale. I migliori dell'anno tutti negli Emirati Arabi per giocarsi il titolo ad Al Ain. San Marino tifa Alessandra Perilli che domani comincerà la qualifica quando per effetto del fuso in Repubblica sarà mattino presto. Se la vedrà nello spot con l'australiana Scanlan, la statunitense Carrol, l'italiana Stanco e la tedesca Quooss.

I primi 50 piattelli indicativi anche se non decisivi per la finale a 6 di sabato mattina. Una finale che Alessandra insegue e con lei anche la San Marino Rtv che per la prima volta trasmetterà in diretta l'evento a partire dalle 10,20 di sabato mattina. Un motivo in più per una giornata che potrebbe essere storica sul campo e nelle case dei sammarinesi. Per la Perilli la finale di Coppa del Mondo è la gara che chiude il 2019 dal punto di vista internazionale, per poi cominciare a preparare un 2020 che ruoterà attorno alle Olimpiadi di Tokio per le quali Alessandra è già qualificata.