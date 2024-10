La Lenza biancazzurra difenderà i colori di San Marino al mondiale per club del 2025

La terza e ultima prova del Campionato Sammarinese a squadre va alla Cannisti Dogana squadra A composta da Flavio Malpassi, Filippo Scarponi, Filippo Parenti e Marco Scarponi ma non basta perché il titolo viene vinto con tre penalità di vantaggio dalla Squadra della Lenza Biancazzurra che si era aggiudicata la prova di ieri. La Lenza Biancazzurra vincitrice del Campionato a squadre per società 2024, difenderà i colori di San Marino nel prossimo Campionato del Mondo per Club che si disputerà il prossimo annoi in Irlanda.