Non basta il cuore, Myles Amine cede 5-4 nella finale per il bronzo

Non bastano grande cuore e determinazione a Myles Amine per conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Il lottatore sammarinese cede in finale per 5-4 contro il greco, di origine russe, Duren Kurugliev. Nel primo periodo Myles Amine subisce due punti e all'intervallo deve recuperare.

Nel secondo periodo il portacolori del Titano prova a ribaltare il punteggio, ma Kurugliev riesce ad allungare sul 4-0. Non è finita perché Myles ci prova e dimezza lo svantaggio. Il lottatore biancoazzurro tenta gli ultimi assalti arrivando al 4-4 dopo una penalità all'avversario. San Marino chiama il challenge per richiedere un punto aggiuntivo che l'arbitro assegna al greco che vince per 5-4.