Oltre 400 atleti al Meeting del Titano

La ventottesima edizione del Trofeo Titano attira allo Stadium più di 400 atleti. Organizzato come sempre dall'Olimpus con la collaborazione della Federazione Sammarinese Atletica Leggera, il meeting ha visto gare dal contenuto tecnico apprezzabile. Alessandro Moscardi ad esempio dell'Atletica Firenze ha vinto i 400 facendo segnare un ottimo 47''48. Terzo l'oro di Malta Andrea Ercolani Volta (Olimpus con 49''66). Sulla stessa distanza al femminile arriva la vittoria di Laura Elena Rami del Cus Bologna, molto buono il suo 53''21. In gara anche Sofia Bucci 1'01''68, Chiara Casadei, Alessia Lettoli e Anita Bernardini. Riccardo Gaddoni dell'Atletica Imola primo negli 800, 1'53''21, ma c'è da segnalare il carattere del giovane Tommaso Casadei dell'Olimpus che ferma il crono a 2'03''70 nuovo personal best. I 100 metri piani sono di Filippo Paganelli (Atletica Faenza) e i 100 femminili di Carlotta Fedriga dell'Edera Forlì. Nel salto in lungo femminile vince la faentina Stefania di Cuonzo con 5,82, ma brillano le ragazze dell'Olimpus: Giulia Sammarini seconda con 5,55, Rebecca Gorrieri 5,52, Alessia Selva 4,93. Nei 110 ostacoli vinti da Paolo Bolognesi dell'Edera Forlì era in gara Simone Gorini, 19''75 per lui. Tra le donne Chiara Casadei 16''63 e Letizia Valentini Casadei 16''93.