Pattinaggio artistico: San Marino al campionato europeo con Beatrice Casarin

Per la prima volta San Marino ha partecipato al campionato europeo di pattinaggio artistico, l'Artistic Cup of Europe, a Zurigo dal 5 al 13 ottobre.



A rappresentare il Titano, nella categoria Ladies Explore, l'atleta Beatrice Casarin, sammarinese residente ad Ozzano. Accompagnata dal tecnico Xavier Lopez Gonzalez, durante la prima giornata di gare, ha partecipato allo short program, classificandosi all'ottavo posto su 17 partecipanti, con un distacco di un punto e mezzo dalla quarta classificata.

Nel long program Alice ha chiuso all'undicesimo posto. A giocare in suo sfavore l'agitazione, dato che ha rischiato fino all'ultimo di non partecipare a causa di un problema tecnico dell'automobile che doveva portarla alla gara.