Per la prima volta nella storia San Marino vince una partita in Conference 1! La Nazionale Sammarinese ha battuto per 19 a 12 la Slovenia.

Primo tempo semplicemente perfetto: tre mete fatte e nessuna subita. A segno per San Marino Mattia Bastianelli Gambini, Elia Piscaglia e Luca Di Bisceglie. Due le trasformazioni di Michele Cecchetti. Nella ripresa la Slovenia segna due volte ma i Titani placcano tanto e non cedono la guida del match.