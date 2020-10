Rientrati a San Marino i ragazzi della Nazionale di Nuoto positivi al Covid

Tredici giorni rinchiusi in una camera d'albergo ma, finalmente, è finita l'odissea dei ragazzi della Nazionale Sammarinese di Nuoto. E le giornate sarebbero anche di più considerando che Arianna Valloni, Loris Bianchi, Giacomo Casadei e il Direttore Tecnico Luca Corsetti erano saliti a Livigno già dallo scorso 4 ottobre per la collegiale d'altura. Poi il 18 la scoperta della positività di un atleta italiano e, a cascata, della maggior parte dei presenti nella cittadina lombarda.

I ragazzi sammarinesi, tutti asintomatici e in ottimo stato di salute, sono stati sottoposti ad un nuovo tampone 7 giorni dopo risultando ancora positivi. E, quindi, la Federnuoto sammarinese si è messa in moto per coordinare il rientro in Repubblica. Rientro avvenuto nel pomeriggio di oggi con Valloni, Bianchi e Casadei accompagnati dal “trasporto protetto” dell'ambulanza della Croce Rossa Sammarinese. Su un mezzo della Croce Azzurra di Riccione sono, invece, tornati Corsetti ed Alice Mizzau. Ora, per i nuotatori biancazzurri, si prospetta il prosieguo della quarantena presso i domicili prima di sottoporsi a nuovi tamponi – seguiti dall'ISS - che accertino la loro negatività: Il ritorno alla normalità si sta fortunatamente avvicinando.