VOLLEY SCA UOMINI San Marino batte anche la Scozia e vince l’oro

San Marino batte anche la Scozia e vince l’oro.

Grande risultato per il volley sammarinese. La squadra maschile conquista la medaglia d’oro agli Europei dei Piccoli Stati in Liechtenstein. La squadra di coach Stefano Mascetti, dopo aver battuto Liechtenstein e Irlanda del Nord, supera la Scozia 3-1 e si aggiudica il primo posto con una partita di anticipo. I Titani conquistano anche la qualificazione per i prossimi Giochi dei Piccoli Stati di Andorra.

