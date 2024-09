San Marino Cup: vince la Polonia, bene le sammarinesi

L'undicesima edizione della San Marino Cup di Ginnastica Ritmica va in archivio con un bilancio positivo per le giovani ginnaste sammarinesi. Protagonista assoluta della gara internazionale disputata al Multiventi è stata la Polonia che ha dominato entrambe le categorie. A farla da padrone sono state Olivia Maslov, ginnasta emergente che ha conquistato il titolo nelle Junior mentre Liliana Lewinska si è imposta nella categoria Senior.

Buone prestazioni fornite dalle ginnaste sammarinesi. Emma Fratti si è aggiudicata la medaglia d'argento al cerchio, il quarto posto al nastro, conquistando un quinto posto assoluto nella classifica delle Junior. Eva Bombagioni, invece, ha concluso al tredicesimo posto nell'All-Around, con la sesta posizione nella prova delle clavette.

Nella categoria Senior, Gioia Casali e Camilla Rossi hanno chiuso la loro gara rispettivamente in quarta e quinta posizione. Gioia Casali ha conquistato il quarto posto al cerchio, mentre Camilla Rossi ha ottenuto la medaglia d'argento nell'esercizio del nastro.

Nella speciale classifica dei Piccoli Stati, che ha visto in gara ginnaste provenienti da Malta, Montenegro e San Marino, bene le ginnaste biancoazzurre. Emma Fratti si è classifica al primo posto nella categoria junior mentre Eva Bombagioni ha chiuso in terza posizione. Nelle senior, secondo posto per Gioia Casali davanti a Camilla Rossi. In entrambe le categorie, la vittoria è andata al Montenegro.