San Marino, preso il lanciatore Angelo Palumbo

Altro rinforzo per il San Marino Baseball che mette sotto contratto il lanciatore destro italo-venezuelano Angelo Palumbo. Classe '95, nativo di Maracaibo e nazionale azzurro dal 2018, viene dall'esperienza alla Fortitudo Bologna, con la quale ha sommato 6 vinte e 0 perse. In Italia ha vestito anche la maglia di Bolzano, in A2, mentre in patria è sceso in campo con Cardenales de Aragua e Tigres de Lara. Per lui anche un'esperienza nella Summer League domenicana con gli Orioles e in Germania con i Bad Homburg Hornets.