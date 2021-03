San Marino: torna Doriano Bindi

Doriano Bindi è il nuovo allenatore del San Marino. La società bianco-azzurra, che non ha ancora sciolto le riserve sulla partecipazione al prossimo campionato di serie A essendo in contrasto con il nuovo format approvato dalla federazione Italiana, ha deciso di richiamare in panchina il tecnico sammarinese. Per Doriano Bindi, si tratta di un clamoroso ritorno, avendo guidato la società del Titano per 22 anni, vincendo 4 scudetti, 3 coppe dei campioni e due Coppa Italia.