Santi: "Nostro dovere è stare vicini agli atleti e dare loro una struttura adeguata"

Nel video l'intervista

Il Consiglio Federale è stato eletto per acclamazione e include tre membri confermati dal precedente Direttivo (Nicola Selva, Chiara Guiducci e Marcello Carattoni) e tre nuovi membri (Massimo Meca, Rebecca Guidi e Antonella Saraceni).

Mauro Santi Presidente Atletica Leggera San Marino: "Abbiamo dei ragazzi talentuosi che, abbiamo avuto la fortuna, mettono a disposizione il loro talento e si impegnano veramente tanto, portando dei risultati importanti. Quindi il contributo della Federazione nel mettergli a disposizione tutto quello che gli serve, tecnici, strutture, attrezzature, lo sfruttano al massimo e riescono a portare a casa ottimi risultati. Quindi i recenti risultati sugli indoor ne sono una dimostrazione.

Naturalmente il focus del 2025 sarà sui giochi dei piccoli stati?

Sì, i Giochi dei Piccoli Stati, che è l'evento clou per quanto riguarda la nostra piccola repubblica, dove comunque il confronto è quello un pochino più diretto e veritiero. Però non solo, noi adesso siamo partiti con gli italiani indoor per quanto riguarda la pista, avremo poi dopo gli europei indoor, campionati sammarinesi su pista, su strada, fino ai mondiali a Tokyo e i mondiali di corso in montagna. Quindi siamo abbastanza aperti come tipo di manifestazione, come tipo di discipline. Gli obiettivi sono quelli di mantenere quello che abbiamo creato e di incrementarlo, cercando naturalmente la partnership di strutture internazionali come la la World Athletic, che comunque ci supportano in qualche maniera anche loro. Quello che a noi preme è cercare di trovare la strada giusta per avere una struttura che possa soddisfare anche l'impegno che noi mettiamo, perché poi sono discipline che hanno necessità di uno spazio adeguato. L'impianto olimpico di Serravalle inizia a avere i suoi annetti e a breve scadrà l'omologazione e avrà bisogno comunque di interventi importanti. Quindi un obiettivo nel quadriennio sarà anche vedere di instradare rapporti giusti per poter avere una struttura adeguata".