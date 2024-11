Serie B maschile: la PromoPharma vince a Falconara

Bella vittoria in trasferta per la PromoPharma che espugna il difficile parquet di Falconara. “I ragazzi hanno fornito un’ottima prestazione tecnica e di carattere – chiosa a fine partita coach Marco Ricci. – In settimana si erano fatte sentire le scorie della sconfitta interna patita contro Osimo ma in partita i giocatori sono stati lucidi e presenti.

In campo femminile, la Titan Services nel complesso gioca una buona partita ma esce sconfitta dal pala Casadei nel derby con la Figurella Rimini.

“A tratti abbiamo giocato una bella pallavolo che credo sia piaciuta al numeroso pubblico – spiega dopo la partita coach Stefano Sarti – ma nel corso dell’incontro abbiamo sempre fatto fatica, commesso qualche errore e subito troppo in ricezione. Abbiamo giocato male il primo set mentre nel secondo e nel terzo ci siamo espresse su buoni livelli. Nel quarto siamo andate in crisi sia su alcune palle “sporche” che giocavano le avversarie, sia a causa della loro difesa che lavorava davvero benissimo. Il tie-break ce lo siamo giocato punto a punto e, alla fine, l’hanno spuntata loro. Peccato perché avremmo potuto mettere in cascina almeno due punti”.