Sette medaglie per gli Sport Speciali al Campionato AICS Indoor

Il 2025 della Federazione Sammarinese Sport Speciali si è aperto con la partecipazione al primo Campionato Nazionale AICS Indoor di atletica leggera ad Ancona. Sono stati cinque gli atleti sammarinesi, accompagnati da Beatrice Ghiotti, a rappresentare la Federazione. Medaglia d’oro per Rebecca Marcaccini nei 60 metri piani, percorsi in 13’’30, con il secondo posto per la compagna di squadra Rim Zaboul. Sulla stessa distanza, categoria Master 50, è Barbara De Biagi a continuare la scia vincente con il crono di 13’’36 che le vale il primo posto. Oro anche nel getto del peso da 3kg con la misura di 3,92 metri. Sale sul gradino più alto del podio anche Sara Valentini, al debutto su pista Indoor. Nei 200 metri chiude con il tempo di 36’’10. Doppia medaglia per Ruggero Marchetti, che scalda il motore nei 60 metri con il tempo di 9’’78 che gli vale la medaglia d’argento e sui 400 dà il meglio di sé con il tempo di 1’15’’74, diventando campione Nazionale di specialità. “Sono molto contenta di questi risultati e del comportamento tenuto dagli atleti in questa rassegna nazionale che cresce di anno in anno” ha dichiara il tecnico Paola Carinato.