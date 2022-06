Sincro: Verbena e Zonzini confermano l'argento ai Campionati Italiani estivi

Sono arrivate conferme dai Campionati Italiani estivi di nuoto sincronizzato che si sono svolti nei giorni scorsi a Savona. Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini, in gara con i colori dello Sport Village Pesaro, hanno centrato la medaglia d’argento nel duo, come già avevano fatto lo scorso marzo nell’edizione invernale andata in scena a Riccione.

Jasmine Verbena ha gareggiato anche nel solo libero, confermando anche in questo caso il 4° posto ottenuto agli invernali, alle spalle delle atlete dei gruppi sportivi nazionali. La stessa Verbena aveva centrato due settimane prima un ottimo 5° posto nel programma tecnico alle World Series Super Final ad Atene.

“Il doppio non gareggiava dalle World Series a Parigi – commenta il tecnico Simona Chiari -, confermare l’argento italiano è una bellissima soddisfazione. L’atteggiamento è stato quello giusto e i buoni punteggi lo dimostrano. Anche il 4° posto della Verbena, alle spalle delle atlete della Nazionale italiana, è un ottimo risultato. Questa partecipazione ci dà la giusta iniezione di fiducia in vista della partenza di martedì prossimo per Budapest, dove si terranno i Mondiali. Sarà il primo appuntamento internazionale nel cammino per Parigi 2024, un banco di prova sicuramente importante”.