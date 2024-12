Sport e disabilità: i ragazzi delle Scuole Medie alle "Giornate Paralimpiche"

le immagini dell'evento

Hanno riscosso grande successo le “Giornate Paralimpiche”, un'iniziativa che da qualche anno vede coinvolte le classi Terze della Scuola Media di San Marino. I ragazzi, in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, hanno avuto la possibilità di provare alcune discipline come il Sitting Volley, il basket in carrozzina in collaborazione con il Riviera Basket di Rimini e percorsi strutturati svolti in condizione di ipovisione.

Un evento importante per sensibilizzare gli alunni sul tema della disabilità, organizzato dai Docenti di Educazione Fisica.