Tennis: la Junior Cup Under 12 mette fine alla stagione di tennis

È iniziata a Montecchio la San Marino Junior Cup Under 12, l'ultimo grande torneo ITF della stagione che si concluderà il 31 agosto. Dopo il fine settimana dedicato agli incontri di qualificazione, ha preso il via il primo turno della fase finale che vedrà impegnati anche due sammarinesi, Mattia Muraccini e Silvia Alletti. Il torneo metterà fine alla ricca estate tennistica che ha animato il Titano, iniziata a luglio con la Coppa Davis e proseguita con i tornei under 16 e under 14.