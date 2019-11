Tennis Tavolo: Andrea Morri vince il torneo di Senigallia

Andrea Morri al suo primo anno nella categoria juniores fa subito centro imponendosi in finale contro il favorito Nicolo Pierpaoli nel torneo regionale giovanile di Senigallia. Sotto per 2-0 è stato capace di ribaltare il match ed imporsi meritatamente per 3-2. Nella categoria allievi terzo posto di Samuele Renzi, nei ragazzi terzo posto per Tommaso Falcone.