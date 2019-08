SRV_TIRO_ARCO_110819

Tiro Con l'Arco: completata la due giorni di Fonte dell'Ovo con la Gara Internazionale . 90 gli iscritti ad una gara di ottimo livello in una cornice ideale come il campo sportivo di Fonte dell'Ovo. Una due giorni caratterizzata dal gran caldo ma che non ha disturbato più di tanto gli arcieri sempre assistiti dall'organizzazione, giudicata dagli stessi atleti, ottimale. La gara ha visto l'iscrizione di Arcieri, impegnati nelle due specialità: Arco Olimpico e Compound, provenienti da tutta Italia. Alla gara Internazionale ha preso parte anche una rappresentativa di Blèrè città francese gemellata con Montegiardino.

L'auspicio del Presidente della Federazione Tiro con l'Arco sammarinese Luciano Zanotti, è quello che il Tiro con l'Arco torni presto come disciplina ai Giochi dei Piccoli Stati