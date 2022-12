Titans alla sosta di Natale con il pieno di buone notizie

Natale porta sul parquet la sosta, non la fine del girone d'andata alla quale mancano ancora 2 partite. La Pallacanestro Titano ritornerà sul parquet l'8 gennaio in trasferta a Falconara. E intanto si gode un bilancio lusinghiero della prima parte di stagione, fatta di 8 vittorie e 4 sconfitte. I Titans hanno una media punti segnati di 71.2; 64.7 quelli subiti che vuol dire terza difesa del campionato. Gamberini topo scorer con 19.1 di media. Il terzo posto in classifica, seppure in coabitazione con Fossombrone, Perugia e Gualdo è ancora più importante alla luce della riforma dei campionati che prevede una C Unica dal 2023/24. Saranno ammesse a questa nuova divisione le prime 6 squadre classificate e San Marino è in piena corsa per riuscire nell'impresa. Impresa sì, perché i Titans hanno costruito in palestra settimana per settimana la loro crescita agli ordini di coach Stefano Rossini, pilastro della storia del basket in Repubblica, ma pur sempre al debutto da capo allenatore. In più 6 giocatori sui 10 che compongono il roster sono sammarinesi e quindi il loro percorso è da sottolineare con favore anche in chiave nazionale.