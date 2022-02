Torna in campo la Titan Services

Riprende il campionato di serie B maschile della Titan Services. Dopo quasi due mesi di stop a causa del Covid, i ragazzi di Stefano Mascetti andranno ad Alba Adriatica in casa dell'ultima in classifica. Si gioca sabato alle 18 mentre mercoledì 16 febbraio, alle 21 a Serravalle è previsto il recupero contro la Montesi Pesaro. Nel prossimo weekend, sarebbero dovute tornare in campo anche le ragazze della Beach & Park San Marino per la sedicesima giornata di campionato. La società sammarinese ha però chiesto il rinvio avendo nelle sue fila quattro giocatrici positive al Covid. La partita è stata posticipata a data da destinarsi. Le Titane torneranno in campo sabato 26 febbraio, a Villa Verucchio.