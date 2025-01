70 anni dalla scomparsa di Giuliano Gozi: la famiglia lo ricorda. Si riaccendono le polemiche

Ex Segretario di Stato, principale esponente del Partito Fascista Sammarinese, certamente tra le figure più controverse della storia recente: a cadenza decennale, l'anniversario della morte di Giuliano Gozi, commemorato dai discendenti, non passa inosservato e riaccende polemiche tra chi si indigna a ragione per le pagine buie, antidemocratiche, vissute anche dalla società sammarinese in un periodo delicato, e chi ne riconosce la figura di statista e patriota.

Paola Barbara Gozi invita a “non nascondere ciò che è stato, bensì a studiarlo”, “senza rinnegare gli scontri e i momenti “forti” dell'epoca ma nemmeno calpestare e offendere chi porta avanti il nome della famiglia”. "L'avvocato Gozi - ricorda la pronipote - è stato Segretario di Stato per 20 anni, ma prima ancora ha affiancato l'Italia durante la prima guerra mondiale, pluridecorato, fu richiamato in patria appunto per assolvere l'incarico di Segretario di Stato, 5 volte Capitano Reggente e come sappiamo ha fatto la Convenzione del '39 con l'Italia, tuttora vigente, ha voluto il treno, un'opera ingegneristica bellissima, all'avanguardia per quel tempo e poi non dimentichiamo anche ha salvato, ha protetto molti ebrei nel nostro territorio".

Un'eredità storica custodita con dedizione e al contempo diffusa con spirito critico e coscienza contemporanea, attraverso azioni concrete. "Con molta onestà intellettuale - continua Paola Barbara Gozi - promuovo mostre itineranti nel territorio italiano, qui ancora non l'ho presentata, spero di proporla quando mi verrà richiesta, quindi io propongo la mostra itinerante in Italia, soprattutto nel nord Italia e pubblicazioni inerenti questa persona e inerenti anche il ventennio, di cui per tanti anni non ne abbiamo parlato e poi non per ultimo, che è anche molto importante, vengono qui (ndr nella casa-museo di San Marino Città), studiosi appunto per vedere la documentazione e anche i ragazzi che si devono laureare".

Nel video l'intervista a Paola Barbara Gozi, pronipote Giuliano Gozi.