“A tutto trust” si presenta oggi in conferenza stampa

Secondo appuntamento con Carlo Biagioli ed il nuovo libro appartenente alla sua collana di testi. Dopo la pubblicazione ed udienza di ieri, oggi nella sede della Segreteria di Stato alla Cultura è avvenuta la Conferenza Stampa e presentazione di “A tutto trust” ai media. Introdotto dal Segretario Belluzzi, che ha espresso piacere e compiacimenti per questo testo, la conferenza è proseguita con una breve spiegazione da parte dello scrittore ed altri collaboratori. L'incontro si è concluso con l'augurio che il libro possa avvicinare il popolo sammarinese, e non solo, ad uno strumento utile ed efficacie in diverse situazioni.