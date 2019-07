AASS: novità nel porta a porta

È stato pubblicato il nuovo bando di gara per estendere la raccolta porta a porta nelle aree di San Marino ancora non coperte dal servizio: Borgo Maggiore, Domagnano e Serravalle. Un atto molto importante per l'Azienda Autonoma di Stato: il progetto è diviso in tre lotti con tempistiche di partenza differenti:

Chiesanuova - Fiorentino - Acquaviva, avvio il 01/11/2019

Borgo Maggiore (escluso il centro) - Domagnano, avvio entro il 31/12/2019

Serravalle, avvio entro il 21/09/2020

Uniformato il sistema di servizio che prevede giorni di raccolta uguali in tutti e tre i lotti per non creare disparità tra un castello e l'altro. Il valore massimo dell'appalto ammonta a 6.990.000,00 euro per i tre lotti ma è possibile fare offerte singole. La durata è di tre anni e le offerte dovranno arrivare entro il 2 agosto. Molto importante per l'Azienda la sostenibilità ambientale: nella tabella con cui viene calcolato il punteggio complessivo per vincere l'appalto il 10% sarà attribuito a chi prevederà l'utilizzo di mezzi adibiti alla raccolta a basso impatto ambientale.