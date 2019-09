Allerta Protezione civile per l'arrivo di temporali con calo delle temperature

L'ultima domenica di controesodo ha fatto registrare una normalizzazione del traffico in serata, code a Rimini in uscita dopo l'esibizione delle Frecce tricolori che hanno richiamato migliaia di persone.

E oggi sono in arrivo temporali dal Nord al Centro. Porteranno anche un brusco calo termico, avvisano gli esperti, con le temperature che andranno giù fino a 10 gradi. Previsti temporali anche di forte intensità, grandinate e raffiche di vento. L'allerta meteo prevede rovesci nel corso di lunedì su Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Valutata allerta arancione per rischio idrogeologico per gran parte del Paese. Martedì la perturbazione transiterà gradualmente verso Sud, con rovesci e temporali che interesseranno nella prima parte del giorno, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e dal pomeriggio-sera anche tra Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e zone interne della Sardegna. Brutte notizie, insomma, per chi ha deciso di allungare le ferie a settembre.