Atti vandalici e degrado Cinema Turismo, Rossini: "Struttura da riqualificare pensando ai giovani"

Ancora atti vandalici al Cinema Turismo di Via Capannaccia in Città. L'ultimo episodio, su cui indaga la Guardia di Rocca, riguarda la rottura di un vetro da parte di ignoti per introdursi nella struttura, chiusa da anni, per poi uscire da una delle porte di sicurezza, senza portare via nulla. Effrazione che sarebbe stata ripresa da una delle videocamere della zona.

Sull'area, di recente, il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti ha annunciato un progetto di riqualificazione come spazio polifunzionale. Per il Capitano di Castello Tomaso Rossini il cinema va innanzitutto riaperto, e contestualmente occorre fare una riflessione su come arginare il fenomeno del disagio giovanile, sempre più frequente in territorio.

Nel video l'intervista a Tomaso Rossini, Capitano di Castello San Marino Città