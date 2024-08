Attiva-mente "Agli atleti con disabilità preclusa anche Parigi". Comitato Paralimpico "Situazione in via di risoluzione"

“Dopo Rio 2016 e Tokyo 2020, agli atleti sammarinesi con disabilità è stata preclusa anche a Parigi”. Le Paralimpiadi ormai alle porte riaprono la ferita ed Attivamente affida ad un comunicato l'amarezza per il terzo quadriennio consecutivo senza bandiera biancazzurra a rappresentare la Repubblica in un evento che celebra l'eccellenza sportiva e resilienza umana. Più che è puntare il dito, come già fatto in altre occasioni, sulla gestione del Comitato Paralimpico Sammarinese, Attiva-mente chiede risposte e sollecita un confronto.

Difficile quantificare il numero di atleti che potrebbero in futuro partecipare a competizioni sportive internazionali, di certo c'è la vicenda di Ruggero Marchetti, 32 anni, specialista di atletica leggera, il cui sogno paralimpico sfumò ad un soffio da Tokyo.

Ed è su quel fatto specifico che il Comitato Paralimpico Sammarinese ha replicato, parlando di una situazione in via di risoluzione “dopo un incontro con la famiglia Marchetti, l'allora segretario allo Sport Lonfernini ed il Comitato olimpico di San Marino, è stato avviato un processo di classificazione che è finalizzato alla certificazione – spiega la Presidente del comitato Olimpico Daniela Del Din- la cui tempistica varia a seconda della disabilità dell'atleta; l'iter per Ruggero si concluderà dopo le paralimpiadi di Parigi. Ma una volta ottenuta la certificazione- e contestualmente è stata chiesta anche una wild card- Ruggero potrà rappresentare san Marino in tutte le competizioni internazionali” Al momento il comitato Paralimpico ha solo la richiesta di Ruggero Marchetti, e questo è un altro nodo significativo oer Attivamente “è la prospettiva che deve incoraggiare gli atleti sammarinesi con disabilità a proporsi”

Nel video l'intervista a Mirco Tomassoni, Attiva-Mente ed a Daniela Del Din, Presidente Comitato Paralimpico