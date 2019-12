Capodanno a San Marino: predisposta navetta gratuita da Borgo a Città

In occasione del Capodanno in centro storico, la funivia terminerà il servizio, come di consueto per le giornate del Natale delle Meraviglie, alle 20:00. Ma dalle 20:30, e fino alle 3:00, AASS metterà a disposizione degli utenti un bus-navetta gratuito che farà la spola tra il Bar Forcellini a Borgo Maggiore e la rotatoria del Piazzale ex stazione in Città.