Carla Franchini, candidata alle europee M5s, ospite del Comites

Comites San Marino

Il problema targhe estere e cittadinanza continuano ad essere le tematiche centrali per cui si batte il Comites. Problemi che oggi sono stati affrontati con la candidata del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo Carla Franchini che ci spiega come sia allo studio una proposta per risolvere il problema targhe.

Sicuramente serviva una legge per regolamentare diverse situazioni ma prima di emanarlo andava rivisto pensando ai problemi che poteva creare, evidenzia Alessandro Ceriani presidente dell'Ufficio Mobile Consumatori. Cerchiamo sempre di interfacciarci con tutte le realtà per arrivare a soluzioni comuni sottolinea Diego Renzi.

Nel servizio le interviste a Carla Franchini, candidata europee M5s e Diego Renzi, presidente Comites