Coronavirus San Marino: un nuovo decesso e terapia intensiva all'83%

Tornano ad essere preoccupanti i dati sul contagio da coronavirus in Repubblica. Nelle ultime 24 ore sono 44 i nuovi contagi e si registra anche un decesso, sono 73 quelli totali da inizio pandemia.

Due i nuovi ricoveri che portano il totale dei pazienti seguiti in ospedale a 21. Sale ancora la saturazione della terapia intensiva oggi all'83%. Positivo però il dato sulle guarigioni, sono 53 quelle nelle ultime 24 ore. In calo il numero di persone in isolamento domiciliare, 276 rispetto alle 288 di ieri. Il totale dei casi rilevati è di 3.538.









Seguiranno aggiornamenti