Costituzionalismo nei Piccoli Stati: SdS Canti e Beccari incontrano il Viceministro Sisto

Sentaimo Francesco Paolo Sisto, Stefano Canti e Luca Beccari

“Rapporti solidissimi per continuità e contiguità. Questa esperienza è un ulteriore tassello”: così il Sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia italiano Francesco Paolo Sisto commenta l'incontro con i Segretari di Stato Luca Beccari e Stefano Canti. Al centro rapporti Italia San Marino e costituzionalismo nei piccoli stati. Emersa un ottima collaborazione bilaterale nel settore della giustizia, anche grazie alla recente entrata in vigore di due importanti accordi tra i due governi: quello su sequestro e confisca e in materia di misure alternative alla detenzione.

"Abbiamo le stesse tradizioni giuridiche - afferma Francesco Paolo Sisto - molti giuristi italiani lavorano a San Marino. C'è un riconoscimento reciproco di identità culturale, una genesi anche storica che ci accomuna. Oggi discutere del costituzionalismo nei piccoli stati significa in qualche maniera riconoscere la necessità che proprio nel piccolo ci sia il riconoscimento del massimo delle garanzie".

"Io credo che a margine, come è stato detto anche dal Presidente della Commissione di Venezia, Buchicchio, c'è una grande collaborazione fra la Repubblica di San Marino e la stessa Commissione - aggiunge Stefano Canti - compresi anche i buoni rapporti con la vicina Italia, testimoniati dalla presenza del Viceministro. Questo è un grandissimo segnale perché significa che tutto ciò che abbiamo fatto anche nel recente passato, o meglio nella passata legislatura, sulla riforma dell'ordinamento giudiziario è stato fatto un buon lavoro".

Incontro, aggiunge il Segretario per gli Affari Esteri Luca Beccari, che va nel solco degli ottimi rapporti in ambito giudiziario con forme di cooperazione strutturate: "La presenza del Viceministro Sito ci onora, dà ancora più lustro a questo evento che credo abbia centrato pienamente il suo intento, quello di aprire una riflessione sugli aspetti costituzionali dei piccoli stati, ma non solo come un qualcosa da guardare con la lente di ingrandimento o col microscopio, ma un qualcosa da guardare e sul quale riflettere perché i piccoli stati possono, dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista dell'architettura istituzionale, diventare anche un esempio".

Nel servizio le interviste a Francesco Paolo Sisto (Viceministro Giustizia), Stefano Canti (Segretario di Stato Giustizia) e Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri)